11 دولة توقف أشهر فيزا أوروبية.. ما سر القرار؟

أصدرت 11 دولة أوروبية قرارا بوقف «فيزا شنجن» التي تسمح للشخص بحرية الهجرة والسفر في الاتحاد الأوروبي، حيث تم فرض نقاط حدودية للتدقيق في هويات المسافرين عبر الحدود في ظل انتشار جرائم الإرهاب والهجرة الخارجة عن السيطرة.

فرض قيود على التنقل

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» أعادت الـ 11 دولة فرض القيود التي كان يتم التغاضي عنها فيما مضى، واستمرت الإجراءات القانونية والأوراق الرسمية كفحص الهوية والتحقق من جوازات السفر والمقابلات مع الشرطة ونقاط التفتيش الثابتة وتفتيش المركبات.

إيقاف حرية التنقل

وأشارت الصحيفة إلى أن الدول التي أوقفت حرية التنقل وفقا لشنجن هي دول النرويج والسويد وبولندا والتشيك والدنمارك وألمانيا وسلوفاكيا وفرنسا وإيطاليا وسلوفينيا والنمسا، ونشرت الجريدة خريطة توضح مبررات إغلاق 11 دولة أوروبية وفرض نقاط تفتيش حدودية تسهيلات حرية العبور.

إيطاليا تعزز نقاط التفتيش

وفي وقت لاحق، عززت إيطاليا عمليات التفتيش على الحدود مع سلوفينيا في هذا الشهر، ووجهت الاتهامات إلى حرب إسرائيل على غزة في الشرق الأوسط بزيادة «التهديد بالعنف داخل الاتحاد الأوروبي»، وبالخطر الذي يشكله وصول المهاجرين الإرهابيين وسط ضغط الهجرة المستمر من البر والبحر.

رسالة للمفوضية الأوروبية

وفيما يتعلق بالسويد، كان تشديد الضوابط داخل منطقة شنغن في الاتحاد الأوروبي من بين المتطلبات الرئيسية التي تسعى الحكومة السويدية لتحقيقها. وقد تم التطرق إلى هذه المسألة في رسالة تم إرسالها إلى المفوضية الأوروبية والرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي.