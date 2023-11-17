زيادة أسعار الغذاء والخدمات في أوروبا بسبب ارتفاع التضخم 1%

كشفت بيانات وتقارير صادرة عن مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوربي «يوروستات» عن ارتفاع أسعار الخدمات والغذاء في دول أوروبا، خلال شهر أكتوبر الماضي بسبب زيادة التضخم بنسبة 1%، بينما تباطأ التضخم السنوي في منطقة اليورو ليصل إلى 2.9% انخفاضا من 4.3% في سبتمبر.

معدلات التضخم

وجاءت القراءة النهائية لمعدل التضخم في منطقة اليورو، متماشية مع التقديرات الأولية، تعد هي الأدنى في نحو عامين ونصف.

منطقة اليورو

ويرغب البنك المركزي الأوروبي في إبقاء التضخم في نطاق 2% في الأجل المتوسط، ورفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية لإبطاء نمو الأسعار وهو ما أبطأ في الوقت نفسه النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.