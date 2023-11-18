الأزهر يوجه رسالة للشعب الفلسطيني: لا تيأسوا فإن ثأركم عند الله

وجّه الأزهر الشريف، العديد من الرسائل للشعب الفلسطيني الشقيق يطالبه بالثبات وعدم اليأس في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي، مقدما العزاء للشهداء الفلسطنيين.

الأزهر يدين قصف مدرستي الفاخورة وتل الزعتر

وقال الأزهر في بيانه، إن الاحتلال الإسرائيلي سوف يرحل عاجلا أم أجلا عن فلسطين الحبيبة، موجها رسالة للفلسطنيين قائلا: «تيأسوا أيها الفلسطينيون فإن ثأركم عند الله، وهو الغالب الذي لا يُقهر، ونحن ندعو لكم لكي يربط الله على قلوب الفلسطنيين الشرفاء وأن ينصرهم على عدوهم».

استهداف الاحتلال الإسرائيلي للنازحين الأبرياء

وأدان الأزهر استهداف الاحتلال الإسرائيلي للنازحين الأبرياء في مدرستي الفاخورة وتل الزعتر والتي نتج عنها مئات الشهداء من الأبرياء، إذ أكد الأزهر أن هذه جرائم غير أخلاقية، تُضاف إلى سجلَّات هذا الاحتلال الدموي الذي لا يعرف معنى الإنسانية والأخلاق والقيم، ولا يفهم سوى لغة القتل والجبروت والتعدي على حقوق الآخرين.

ودعا الأزهر كل أحرار العالم إلى ضرورة التكاتف في مواجهة إرهاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن الاحتلال فضحته جرائمه المستمرة في حق الفلسطينيين الأبرياء، ويجب فضح من يقف خلفهم ويدعمهم.