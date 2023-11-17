«الأزهر» تعليقا على نفخ يهود بالبوق داخل المسجد الأقصى: تصعيد للمساعي الخبيثة

قال مرصد الأزهر إنه في ظل انشغال العالم بالجرائم الدموية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يصعد الاحتلال الصـهيوني من مساعيه الخبيثة لفرض سيطرته على ساحات الأقصى المبارك من خلال عدد من الإجراءات من بينها حجب موقع (هار هبيّت حداشوت- הר הבית חדשות) الموقع الرئيس المعني بنقل وتوثيق كافة الأخبار المتعلقة باقتحامات ساحات الأقصى المبارك.

النفخ بالبوق داخل مسجد الأقصى

وأضاف «المرصد» في بيان له: «سمح الاحتلال خلال الأيام الماضية لمستوطنين بالنفخ بالبوق علنًا داخل ساحات الأقصى المبارك، في خطوة خطيرة لإعلان السيطرة الصـ هيو.نية على الأقصى وبدء الزمان اليـهودي وانتهاء الزمان الإسلامي فيه، وإيذانًا بقرب مجئ المخلص وبناء الهيكل الثالث المزعوم».

جدير بالذكر أن الأقصى شهد من قبل ظاهرة «نفخ البوق» ثلاث مرات في منطقة باب الرحمة بشكلٍ سريٍ، إلا أن حراس الأقصى استطاعوا توثيق المرة الأخيرة من تلك المرات الثلاث.

الأقصى في خطر داهم

ويؤكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن الأقصى صار في خطرٍ داهمٍ، وأن الاحتلال لا يريد سلامًا على الإطلاق، بل يسعى سعيًّا حثيثًا لبسط السيادة الصـ هيو.نية على المسجد المبارك، والسماح للمستوطنين باقتحامه من كافة الأبواب تمهيدًا لإقامة الهيكل الثالث المزعوم؛ الأمر الذي من شأنه اتساع الحرب الدينية التي أشعلها الاحتلال في فلسطين المحتلة، ويريدها أن تمتد لتشمل المنطقة بأسرها.