«إسكان النواب»: قانون التصالح سيقضي على 70% من مشكلات البناء المخالف

أكد طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح على مخالفات البناء، الهدف منه التيسير على المواطنين، في موضوع التراخيص والبناء.

القضاء على 70% من مخالفات البناء

وقال خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن قانون التصالح يحقق الأهداف الإيجابية في تقنين أوضاع الوحدات السكنية، بالإضافة إلى أنه سيقضى على 70% من مشاكل البناء المخالف.

وأضاف أن القانون التصالح على مخالفات البناء، سيحل نحو مليون مخالفة، كان هناك صعوبة في حلها بقانون البناء القديم، موضحًا أن كل من تقدم لإجراء التصالح في مخالفات، سيتم التصالح فورا، كما أن كل من دفع 25% للتصالح، سيتم محاسبته على السعر القديم.

قانون التصالح سيقضي على الارتفاعات غير القانونية

وتابع: قانون التصالح سيقضي على الارتفاعات غير القانونية للوحدات السكنية، كما أن هناك نحو 100 ألف طلب حصلوا على نموذج 10، من إجمالي 2.8 مليون طلب تصالح، ينتظر الموافقة عليها، كما أن الموافقة على قانون التصالح الجديد سيلغي تماما القانون القديم.