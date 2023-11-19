5 حالات يعتبر فيها طلب قانون التصالح في مخالفات البناء لاغيا.. اعرفها

لا يزال الحديث عن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد حديث الساعة بين المواطنين خلال الفترة الحالية كونه القانون الذي يضع 3 ملايين وحدة سكنية بنيت بطريقة عشوائية تحت طائلة القانون وفي إطار قانوني شامل ومعلوم بما يحفظ الحجج القانونية للمالك ولكن القانون وضع عدة بنود يعتبر فيها التصالح لاغيا.

قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

وتستعرض «الوطن» خلال التقرير الآتي الحالات التي يعتبر فيها طلب التصالح لاغيا وفقا للقانون الجديد إذ قال علي محمود الشطور المحامي في تصريحاته لـ«الوطن»، إن قانون التصالح الجديد وضع عدة حالات يعتبر فيها طلب التصالح باطل وهي:

1 - رفض اللجنة الفنيو المنوطة بتقييم الوحدة المقدم عليها طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

قانون التصالح

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع، ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.