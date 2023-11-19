حصاد «البيئة» في أسبوع.. متابعة المشروعات ومقابلات شخصية للمتقدمين للوظائف

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة البيئة عبر حسابها على «فيسبوك» فيديو، تبرز فيه الحصاد الأسبوعي لأنشطة الوزارة، خلال الفترة من 11 إلى 18 نوفمبر الجاري، وكان منها المشاركة في النموذج الدولي لمحاكاة قمة المناخ «COP28» الذي تنظمه الجامعة البريطانية بالقاهرة.

مشروع «الملاذ الآمن»

ومن الأنشطة التي استعرضها الفيديو ما يلي:

- ترأس الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع الـ45 للجنة العليا للقيد والاعتماد، وأمانتها الفنية للاستشارين والأخصائيين البيئيين.

- في إطار سلسلة اللقاءات والاجتماعات الدورية، تابعت وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم أعمال تنفيذ مشروعات إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون.

- وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم يعقدان اجتماعًا موسعًا لبحث آلية تنفيذ مشروع «الملاذ الآمن» للحياة البرية بمحمية وادي الريان.

- وزيرة البيئة تجري جولة تفقدية لمصنع إنتاج الأسمدة العضوية، من مخلفات الدباغة والصناعات الجلدية بمنطقة الروبيكي.

- وزيرا البيئة والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة يستعرضون مستجدات مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، والموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات الصلبة بالعاصمة.

- وزيرة البيئة تشارك في فعاليات الجلسة الافتتاحية لانطلاق قمة مصر الأولى للحد من المخاطر، والتي تأتي تحت شعار «نحو التغيير الفعال».

- وزيرة البيئة تُجري عددًا من المقابلات الشخصية لمتقدمي شغل وظيفة مراقب بيئي بالمحميات الطبيعية.

- وزيرة البيئة تبحث مع المديرية التنفيذية للنيباد آخر مستجدات استضافة مصر لمركز التميز للتكيف والمرونة مع التغيرات المناخية.

- الدكتورة ياسمين فؤاد والدكتور هاني سويلم يناقشان ترتيبات المشاركة المصرية في مؤتمر COP28، وتعزيز القدرة على التعامل مع الحالات المناخية المتطرفة وتطبيق مفهوم الاقتصاد الأزرق في مصر.