«حق الوطن والحفاظ على البيئة».. لقاء توعوي في مطروح 

واصل فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، اللقاءات التوعوية والتثقيفية لطلاب المعاهد الأزهرية، بالمحافظة، لمواجهة الأفكار المغلوطة والمضللة، وترسيخ مفهوم الولاء والانتماء للوطن، وتعزيز الهوية الوطنيه، والحفاظ على البيئة.

حب الوطن

وبدأ اللقاء، مساء اليوم، بمكتبة مصر العامة بحديث فضيلة الشيخ صابر الشرقاوي، عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، والذي أكد على بأن حب الوطن غريزة فطرية، وجين وراثي يمتد من الأجداد ويستمر عبر الأجيال، كما أنه قيمه دينية عظيمة، ومقصد من مقاصد الأديان السماوية.

التضحية بالنفس والمال

واستعرض عضو منظمة خريجي الأزهر الشريف خلال اللقاء حقوق الوطن على أبنائه، والتي منها التضحية بالنفس والمال، وإتقان العمل، والحفاظ على الممتلكات العامة، والحفاظ على معالم الوطن وآثاره ومنشآته العامة والخاصة، والحفاظ على مياه نيله التي تربينا عليه وروينا منها أكبادنا، وعدم الإفساد في أرضه، أو تخريبه وتدميره، وعدم قتل جنوده وحراسه الذين يسهرون ليلهم في حراستنا وحراسة أراضينا.

الحفاظ على البيئة

ومن جانبها نفذت دولت عزت، مسؤول الإعلام والترجمة بمكتبة مصر العامة ورشة حكي للتلاميذ بعنوان «التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة» كحق من حقوق الوطن علينا، وجرى التعريف بمفهوم التغيرات المناخية وأسبابها وآثارها السلبية، والخروج بعدد من الحلول لهذه المشكلة من وجهة نظر التلاميذ، وتم مناقشتها، كما تم التأكيد على ضرورة تفعيل دور جماعة البيئة بالمعهد، وتفعيل الأنشطة التي تخدم البيئة، كما نفذت مي كمال وفاطمة الزهراء، من المكتبة ورشة فنيه مع التلاميذ، لاكتشاف مواهبهم الفنية ودعمها.