«الكهرباء»: مصر تتحول إلى مركز إقليمي للطاقة بمشروعات الربط مع دول الجوار

بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء، اتجهت الحكومة المصرية إلى تصدير الفائض عبر التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، وتعزيزًا لهذه الرؤية، وقعت مصر اتفاقيات للربط الكهربائي مع عدد من الدول العربية والأوروبية، بما يساهم في زيادة التنمية الاقتصادية للبلاد، وتطوير سوق البترول والغاز.

اتفاقيات في مجال الربط الكهربائي

ووفق كتاب «حكاية وطن»، ففي أكتوبر 2021 وقّعت مصر اتفاقية مع اليونان للربط الكهربائي، باستثمارات 4 مليارات دولار، تسمح بنقل كهرباء بقدرة 2000 ميجاوات إلى أوروبا، ويمكن زيادتها إلى 3 آلاف ميجاوات. كما وقعت مصر اتفاقية مماثلة مع قبرص، كجزء من مشروع «يورو أفريكا» الذي يربط بين شبكات الكهرباء في مصر مع الدولتين الأوربيتين.

وفي أكتوبر 2021 أيضًا، وقّعت مصر اتفاقية مع السعودية للربط الكهربائي، باستثمارات 1.8 مليار دولار، تسمح بتبادل 3 آلاف ميجاوات بين البلدين.

ويهدف المشروع إلى أن يكون محورًا أساسيًا في الشبكة الكهربائية التي ستربط الدول العربية ببعضها البعض، تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء. ومن المقرر بدء التشغيل التجريبي لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية نهاية شهر مايو 2025.

اتفاقية مع الأردن

كما وقعت مصر اتفاقية مع الأردن في نوفمبر 2019، تهدف إلى زيادة سعة الخط الكهربائي بين البلدين من 450 ميجاوات إلى 2000 و 3000 ميجاوات.

أما في السودان، فأطلق التيار الكهربائي في المرحلة الأولى من مشروع الربط بين البلدين بقدرة 50 ميجاوات في 12 يناير 2020، وتبلغ قدرة المرحلة الأولى من المشروع 300 ميجاوات، ويتم دراسة التوسع في المشروع ليصل إلى 3 آلاف ميجاوات في المرحلة الثانية منه.