«الكهرباء»: الربط الكهربائي بين مصر واليونان خطوة تاريخية

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان من ضمن المشروعات الهامة التي تقوم بها مصر، وتحقيق رؤيتها لتصبح مركزا إقليميا ومحوريا لتبادل الطاقة، خاصة بعد ما حققته بمجال الطاقة وإنتاج الكهرباء وشبكة الربط الكهربي التي تعد من خطوط النقل القوية بالمنطقة.

ربط كهربائي بين مصر ودول عديدة

وأضاف «حمزة» في مداخلة هاتفية على القناة «الثانية المصرية»، أن مصر تستهدف من مشروع الربط الكهربائي مع اليونان وقبرص ربط مصر بأوروبا، لتستكمل خطوط الربط التي تمت بين مصر والأردن وليبيا والسودان، مشيرًا إلى أنه جار العمل الآن على وجود خط ربط بين مصر والسعودية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن ربط مصر باليونان من خلال الربط الكهربائي تعد خطوة تاريخية، لتكون بذلك حلقة وصل بين القارة الأفريقية والقارة الأوروبية، مشيرًا إلى أن أفريقيا غنية جدًا بالطاقات المتجددة، إضافة إلى أن أوروبا في احتياج كبير للطاقة بصفة عامة وبصفة خاصة للطاقات المتجددة.

الربط الكهربائي بين مصر واليونان خطوة تاريخية

وأشار إلى أن مصر أصبحت من الدول الغنية بإنتاج الطاقات المتجددة، موضحا أن الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان مازال بمرحلة الدراسات والمناقشات الثنائية، لافتًا إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع اليونان وقبرص، ويوجد اهتمام كبير جدًا سواء من جانب الشركات أو من جانب الحكومات.

أبرز التحديات وكيفية التغلب عليها

وذكر المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن أبرز التحديات التي تواجه إقامة مشروع الربط الكهربائي هو عمق البحر المتوسط، إذ يبلغ عمقع أكثر من 2500 متر أي ما يعادل أكثر من 2.5 كيلو متر، وسيتم التغلب عليها تكنولوجيًا، فبعض الشركات بدأت بالقيام بالدراسات التي تقوم على الربط من خلال كبل بحري، ومن المتوقع أن يكون هناك خطوات عديدة إيجابية بالفترة المقبلة لتنفيذ المشروع.