مسؤول بـ«المركزي»: أطلقنا أكثر من 30 مليون كارت «ميزة» و36 مليون محفظة هاتف

قال المهندس أيمن حسين، وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري، إنّ البنك المركزي يشارك بجناح في المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT، لتوضيح جهود الدولة في التحول الرقمي والتوسع في استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، لما لها من إمكانات كبيرة تساعد في تقديم حلول مالية مبتكرة لعملاء القطاع المصرفي وتقديم حلول بتكلفة أقل وأوسع انتشارا في أنحاء الجمهورية، حتى في المناطق النائية.

وأضاف حسين، خلال كلمته في جولة تفقدية مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الذي يشهد انطلاق فعاليات الدورة الـ27 من المعرض المنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ البنك المركزي حريص على عرض الجهود المبذولة في تقديم الحلول المالية وفق استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار، والتي ساهمت في زيادة عدد الشركات العاملة في هذا المجال من 32 في عام 2017 إلى 177 شركة في عام 2022، ونجحت في جذب 800 مليون دولار خلال العام ذاته.

وتابع وكيل أول محافظ البنك المركزي، «جرى إطلاق منظومة الدفع الوطنية (ميزة)، ووصل عدد بطاقاتها إلى أكثر من 30 مليون بطاقة من إجمالي 62 مليون بطاقة مصدرة في مصر حتى الآن».

واستطرد «حسين»، أنّ عدد محافظ الهاتف وصل إلى 36 مليون محفظة ميزة ديجيتال، كاشفا عن أنّ التطبيق الأشهر على الإطلاق «إنستا باي» نجح في جذب عدد مستخدمين وصل إلى 6,2 مليون عميل خلال 18 شهرا.

وتابع وكيل أول محافظ البنك المركزي، «وصلنا إلى مليون و200 ألف نقطة بيع إلكتروني على 23 ألف ماكينة صراف آلي منتشرة في أنحاء الجمهورية».