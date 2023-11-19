«الوزراء»: مصر تتقدم 39 مركزا بمؤشر الحصول على الخدمات الصحية

رصد تقرير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تحسن المؤشرات الدولية للقطاع الصحي، إذ تحسن مجموع نقاط مصر بمؤشر تغطية الرعاية الصحية الشاملة بمقدار 5 نقاط، ليصبح 70 نقطة عام 2021 مقارنة بـ65 نقطة عام 2015، بالإضافة إلى تقدم مصر 39 مركزا بمؤشر الحصول على الخدمات الصحية لتأت بالمركز 72 في عام 2021 مقارنة بالمركز 111 عام 2019.

انخفاض وفيات الأمهات

وأظهر التقرير انخفاض وفيات الأمهات لكل 100 ألف ولادة حية، لتصل إلى 17 حالة وفاة عام 2020 مقارنة بـ33 حالة وفاة عام 2015، بالإضافة إلى انخفاض معدل وفيات المواليد لكل 1000 مولود حي، ليسجل 10 حالات وفاة عام 2021 مقارنة بـ13 حالة وفاة عام 2014.

وبجانب ما سبق، ووفقا للتقرير فقد انخفضت نسبة انتشار التقزم بين الأطفال دون سن الخامسة ليسجل 20.4% عام 2022 مقارنة بـ22.3% في الفترة من 2005 لـ 2015، فضلاً عن انخفاض وفيات سرطان الكبد لكل 100 ألف شخص لتسجل 24.5 حالة وفاة عام 2019 مقارنة بـ27.6 حالة وفاة عام 2014.

وجاء في التقرير أن وفيات السكتات الدماغية لكل 100 ألف شخص انخفضت لتسجل 43.8 حالة وفاة عام 2019 مقارنة بـ 46.3 حالة وفاة عام 2014، وأيضا انخفضت الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري وأمراض القلب المزمنة بين 30 و70 سنة، لتسجل 28% عام 2019 مقارنة بـ 29.2% عام 2014.

تحسن المؤشرات المحلية للقطاع الصحي

وعلى صعيد تحسن المؤشرات المحلية للقطاع الصحي، أوضح التقرير أن الإنفاق على قطاع الصحة زاد بنحو 5 أضعاف، ليسجل 147.9 مليار جنيه وفقاً لمشروع موازنة 2023/2024 مقارنة بـ 30.8 مليار جنيه عام 2013/2014، بينما زادت تكاليف العلاج على نفقة الدولة في الداخل بنحو 6 أضعاف، لتسجل 17 مليار جنيه عام 2022/2023 مقارنة بـ 3 مليارات جنيه عام 2013/2014.

العلاج على نفقة الدولة

كما زاد عدد المواطنين الذين تم علاجهم على نفقة الدولة في الداخل بأكثر من ضعفين، ليسجل عددهم 2.2 مليون مواطن عام 2022/2023، مقارنة بـ 0.96 مليون مواطن عام 2013/2014، فضلاً عن زيادة مخصصات الأدوية 5 أضعاف لتسجل 14.6 مليار جنيه وفقاً لمشروع موازنة 2023/2024 مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه عام 2013/2014.

التأمين الصحي

وأشار التقرير إلى زيادة تكلفة التأمين الصحي بنحو 7 أضعاف، لتسجل 45.8 مليار جنيه عام 2023 مقارنة بـ 6.7 مليار جنيه عام 2014، وكذلك زاد عدد الأفراد المنتفعين من التأمين الصحي بنسبة 27.8%، ليسجل عددهم 69 مليون منتفع عام 2023 مقارنة بـ 54 مليون منتفع عام 2014.