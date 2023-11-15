«صحة قنا»: 10 إجراءات جديدة في المستشفيات لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين

عقد السيد الدكتور، محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، اليوم، إجتماعاً موسعا ضم مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية التابعة لمديرية الشؤون الصحية، وذلك في حضور الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية ومديري الإدارات المعنية بالمديرية.

استهل الدكتور وكيل وزارة الصحة والسكان الاجتماع بتقديم الشكر لمديري المستشفيات الحكومية والفرق التابعة لهم على جهدهم المتواصل في التخفيف عن المرضي وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم .

قرارات صحة قنا

وخلال الاجتماع، ناقش الدكتور محمد العديد من الأمور التنظيمية بالمستشفيات ومن أهمها :

- تفعيل دور فريق الترصد بالمستشفيات.

- الوقوف علي التحديثات الوزارية نحو الأمراض المعدية وطرق التصدي لها .

-التدقيق الصحيح في تشخيص الأمراض المعدية التي ترد للمستشفيات.

- الاستعداد لأمراض الشتاء بالمستشفيات والتي قد تزداد خلال تلك الفترة.

-تفعيل دور منسق التدريب بكل مستشفي ومتابعته لخطة إدارة التدريب بالمديرية.

-التعاون مع مديري مدارس التمريض بالمستشفيات لتطوير العملية التعليمية بتلك المستشفيات.

- تشكيل لجنة بكل مستشفي لتفعيل دور السلامة والصحة المهنية وتدريب العاملين بتلك اللجنة علي مهام عملهم .

-فحص كافة الطفايات والبدء في صيانتها بالمنشئات الصحية

- استقبال حالات الحروق بالإستقبال بالمستشفيات وعمل الإسعافات الأولية للحالة المصابة حتي التنسيق لنقلها إلي مستشفي تشمل الرعاية اللازمة لها.

- متابعة تنسيق الطوارئ بين المستشفيات علي مدار الساعة مع المتابعة الدورية للبيانات اليومية للمستشفيات.

- استقبال العناية المركزة بالمستشفيات لجميع حالات الباطنة التي تحتاج إلى عناية وفقاً للحالة الصحية للمريض .

وأكد «بدران» ضرورة بذل أقصى جهد للتخفيف عن المرضي ودعم سلامتهم تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ.