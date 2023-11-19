رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

بوريل يجدد الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة

كتب:

منتصر سليمان
11:40 ص | الأحد 19 نوفمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

جدد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي جوزيب بوريل، الدعوة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي، أنّ معاناة الضحايا المدنيين تتركز الآن في قطاع غزة، ونحتاج إلى جهود مشتركة لدعم السلام والاستقرار بالمنطقة.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعملية «طوفان الأقصى» من الجانب الفلسطيني و«السيوف الحديدية» من الجانب الإسرائيلي، نجحت الفصائل الفلسطينية في استهداف عشرات الضباط من جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث ارتفع عدد قتلى الجيش منذ الهجوم البري إلى 51 قتيلًا، بينما منذ العدوان في السابع من أكتوبر إلى 371 قتيلًا، بحسب آخر إحصائية أعلنها جيش الدفاع.

اقرأ المزيد:

مايا مرسي توجه نداء إلى الأمم المتحدة: باسم كل أم أوقفوا الحرب على غزة

«الصحة»: تجهيز 35 سيارة إسعاف مزودة بحضانات أطفال لاستقبال الرُضع من غزة

ما سر تحول موقف بايدن تجاه حرب غزة؟.. أستاذ علوم سياسية يوضح

«الصحة»: نتواصل مع المستشفيات التي تستقبل مصابي غزة من خلال غرفة إدارة الأزمات
بقلم منتصر سليمان