بوريل يجدد الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة

جدد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي جوزيب بوريل، الدعوة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي، أنّ معاناة الضحايا المدنيين تتركز الآن في قطاع غزة، ونحتاج إلى جهود مشتركة لدعم السلام والاستقرار بالمنطقة.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعملية «طوفان الأقصى» من الجانب الفلسطيني و«السيوف الحديدية» من الجانب الإسرائيلي، نجحت الفصائل الفلسطينية في استهداف عشرات الضباط من جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث ارتفع عدد قتلى الجيش منذ الهجوم البري إلى 51 قتيلًا، بينما منذ العدوان في السابع من أكتوبر إلى 371 قتيلًا، بحسب آخر إحصائية أعلنها جيش الدفاع.