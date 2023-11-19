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«الصحة»: نتواصل مع المستشفيات التي تستقبل مصابي غزة من خلال غرفة إدارة الأزمات

كتب:

منتصر سليمان
10:44 ص | الأحد 19 نوفمبر 2023
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة

الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، تفاصيل غرف إدارة الأزمات والقيادة والتحكم، موضحا أن هناك مجموعة من الشاشات من خلال غرفة إدارة الأزمات وغرفة القيادة والتحكم التي تم إنشاؤها: «بندير منها أزمة غزة».

وأضاف وزير الصحة، خلال انطلاق فعاليات الدورة 27 من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo Ict  23، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي: «تواصلنا مع كل المستشفيات التي تستقبل المصابين وجرحي من غزة، وقادرون من خلال نظم المعلومات الجغرافية متابعة كل المبادرات الرئاسية وأكياس الدم».

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي لشرح حول ما تم إنشاؤه داخل وزارة الصحة من مراكز لدعم واتخاذ القرار، إذ جرى إنشاء المركز الأول لإدارة الأزمة وعرض بنوك الدم وأسرّة الرعاية والحضانات، وإظهار المنشآت الصحية على الخريطة الإلكترونية، وإظهار القوة البشرية على الخريطة الصحية، والأجهزة الموجودة داخل كل مستشفى داخل الجمهورية.

 

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بقلم منتصر سليمان