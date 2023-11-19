رئيس «محلية النواب» يكشف أهمية قانون البناء: «السر في المادة 4»

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ مخالفات البناء هي في الأصل جريمة، وأن الدولة اتخذت العديد من الأدوات لمنع تلك الجريمة على الأرض، ولجنة الإدارة المحلية عقدت جلسات عديدة لمراقبة أداء الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت خطوة شجاعة بإصدار قانون استثنائي لعلاج أزمة التصالح في مخالفات البناء.

منع البناء المخالف

وأضاف «السجيني»، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، «أن الدولة المصرية على مدار عشرات السنين اتخذت أدوات للمنع والردع على الأرض، ولجنة الإدارة المحلية عقدت خلال دور الانعقاد الثالث على مدار ستة أشهر جلسات مراقبة أداء الحكومة واكتشفنا أن حتى ننجح في منع البناء المخالف يجب تقديم آليات حقيقية للمنع».

وتابع رئيس اللجنة: «نحتاج مزيدا من الجهد والعصف الذهني لتطوير أدوات حصول المواطن على رخصة للسكن، دون ذلك ستظل حالة الكر والفر»، معلنًا موافقته على مشروع القانون بضمير مرتاح وأن المادة 4 من القانون أعطت للحكومة الحق في التعامل مع المخالفات وحل جميع المشكلات عند التصالح في مخالفات البناء.