أحمد السجيني: العقارات الآيلة للسقوط أحد الملفات الموروثة من الأجيال السابقة

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن العقارات الآيلة للسقوط هي أحد الملفات الموروثة من الأجيال السابقة، مشيرا إلى أن الحل الرئيسي للعقارات الآيلة للسقوط يحتاج أولا للإجابة عن العديد من الأسئلة.

السجيني: هناك سكان يرفضوا ترك منازلهم

وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة»، والمذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن هناك عددا من السكان ليس لديهم استعداد لترك العمارة حتى وإن كانت مهدده بالسقوط، كما يجب أن نعرف هل منشئ العمارة سيتحمل تكلفة إخلاء السكان وتسكينهم أم لا.

عدد كبير من العمارات الآيلة للسقوط خالية من السكان

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك اقتراحا يفيد بدخول أي مستثمر كشريك فى عملية إزالة العمارات الآيلة للسقوط وإعادة بنائها، كما يوجد عدد كبير من العمارات الآيلة للسقوط خالية من السكان، وتحتاج تكاتفا من الأجهزة لإزالتها.

وأكد أن جميع المحافظات القديمة تضم عقارات آيلة للسقوط، ومن أكثر تلك المحافظات محافظة الإسكندرية.