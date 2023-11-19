خبير اقتصادي: اهتمام الدولة بقطاع تكنولوجيا المعلومات يتماشى مع التوجه العالمي

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إنَّ اهتمام الدولة المصرية بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يتماشى مع التوجه العالمي الذي يعتبر بمثابة الصيحة ولا صناعة في الوقت الحالي لا تدخل فيها التكنولوجيا الجديدة.

تدعيم البنية التحتية لاستيعاب التكنولوجيا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الدولة المصرية تهتم بتدعيم القدارت وتطوير البنية التحتية التي تؤهلها على استيعاب التكنولوجيا الحديثة، واليوم مصر قادرة بالفعل على خوض هذا الغمار، مؤكداً أنَّ في مصر اليوم صناعات متطورة، ما دعم انتقال البلاد وتحولها الرقمي تدريجياً مع وجود خطط للتحول الرقمي الكامل.

مشروعات تكنولوجيا في مصر

وتابع: «مشروعات كثيرة في مصر تعد تطورا طبيعيا لما يشهده العالم من التطور الرقمي والتكنولوجي، ومصر قادرة أن تكون بؤرة لاستقدام التكنولوجيا وتوطينها في الداخل».