«التعليم» تنفي اعتبار «تكنولوجيا المعلومات» مادة أساسية غير مضافة للمجموع

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرار باعتبار مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن المواد غير الأساسية، مع تخفيض عدد حصصها خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024، موضحا أنّه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت ما تردد جملة وتفصيلا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّه لا صحة لاعتبار مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن المواد غير الأساسية مع تخفيض عدد حصصها خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024، لافتة إلى أنّه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن، وأنّه جرى إدراج مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن المواد الأساسية المضافة للمجموع.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه يتم تدريس مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بواقع حصتين متتاليتين في المرحلة الابتدائية، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وحال وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني.