بايدن يشيد بدور مصر لإدخال المساعدات إلى غزة.. ويؤكد: أولويتنا حماية المدنيين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في جانب من مقاله بمجلة «بوليتيكو» الأمريكية، إنّ إدارته دعت إلى احترام القانون الإنساني الدولي، وتقليل الخسائر في الأرواح البريئة إلى الحد الأدنى، وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين في غزة.

وجاء مقال الرئيس الأمريكي تزامنا مع مرور 34 يوما على الحرب في غزة، حيث ناقش خلاله عددا من الموضوعات، خاصة ما يتعلق بشكل الحكم المستقبلي في غزة وفلسطين، وبينها قراره بحرمان المستوطنين المتطرفين في إسرائيل من الحصول على تأشيرات دخول إلى الأراضي الأمريكية.

إدخال المساعدات إلى غزة

وأضاف أنّه في أعقاب هجوم حركة حماس على إسرائيل، انقطعت المساعدات عن غزة، وتضاءلت احتياطيات الغذاء والمياه والأدوية بسرعة، موضحا أنّه كجزء من سفره إلى إسرائيل، عمل بشكل وثيق مع قادة إسرائيل ومصر للتوصل إلى اتفاق لاستئناف تسليم المساعدات الإنسانية الأساسية لسكان غزة.

وتابع أنّه في غضون أيام، بدأت الشاحنات المحملة بالإمدادات عبور الحدود مرة أخرى، كما دخلت 100 شاحنة مساعدات إلى غزة من مصر يوميا، والعمل جار لزيادة تدفق المساعدات أضعافا مضاعفة.

وقف إطلاق النار

وقال «بايدن» في مقاله إنّه دعا إلى وقف مؤقت لإطلاق في قطاع غزة النار لأسباب إنسانية في الصراع، للسماح للمدنيين بمغادرة مناطق القتال النشط وللمساعدة في ضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين.

وأشادت الإدارة الأمريكية مرارا بدور القاهرة فيما يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما تجري مصر وأمريكا اتصالات مكثفة ومباحثات من أجل وقف إطلاق النار.