نتياهو يتودد لـ بايدن ويستعطف الإسرائيليين.. ماذا قال بالمؤتمر الصحفي الأخير؟

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي، مساء السبت، إنه لا توجد حتى الآن أي صفقة للإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة، بحسب ما نشرته القاهرة الإخبارية، كما أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بالعديد من التصريحات خلال المؤتمر الصحفي.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» أبرز تصريحات بنيامين نتنياهو:

تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي في مؤتمر صحفي اليوم

- أقود مع زملائي جهودًا للحفاظ على دعم واشنطن، من المهم استمرار الدعم الدولي لنا لاستمرار عمليتنا بغزة.

- العالم يمارس ضغوطًا كبيرة علينا لكننا نصدها وسنواصل الحرب.

- طلبوا منا عدم دخول غزة أو مستشفى الشفاء ووقف إطلاق النار ورفضنا.

- جهاز الأمن العام أوصى بقبول الطلب الأمريكي الخاص بإدخال شاحنتي وقود إلى جنوب غزة.

- سنوافق على وقف مؤقت فقط لإطلاق النار مقابل إعادة المختطفين.

- لا يمكن تحقيق نصر عسكري دون دعم سياسي من القادة والشعب.

- أقدر الولايات المتحدة بقيادة صديقنا جو بايدن والتي ترى الأمور مثلنا تمامًا.

- نلتزم بتحقيق انتصار حاسم للتخلص من «حماس» ولن نتوقف عن مهمة إعادة الأسرى.