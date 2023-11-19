«إسكان النواب»: قانون التصالح الجديد يتضمن حلولا لمشكلة الأحوزة العمرانية

كشف النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء بمجلس النواب، موضحا أن قانون التصالح الجديد تضمن حلاً لمشكلة الأحوزة العمرانية.

حل مشكلة كود الدفاع المدني

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تدارك مشكلة الدفاع المدني وجعل كود الدفاع المدني مختلفاً عن كود التصالح.

وأضاف طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه اُسْتُحْدِث بند يتضمن إعفاء المنازل التي تقل عن 500 متر مربع أو أقل من 8 أدوار من شروط الدفاع المدني.

وأوضح النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشكلة الدفاع المدني تخص الكثير من المخالفين لأن معظم المباني المخالفة أقل من 500 متر ولا تتعدى 8 أدوار.

تغيير المهندس الاستشاري لنقابي

وقال إنه أُلْغِيَت اللجان ودورها في المعاينة ولم تعد ضرورية، واُسْتُحْدِث بند تغيير المهندس الاستشاري إلى مهندس نقابي لمراجعة السلامة الإنشائية وهذا لا يحمل المواطن أي أعباء مالية.

واختتم أن القانون الجديد به توازنات فنية، حيث لا يمكن التصالح في عقار تعدى صاحبه على المساحة القانونية المفروض تركها بين الجيران إلا أن يوافق الجار الآخر، أو أن يكون الطرفان مخالفين.