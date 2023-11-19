«جبالي» يوجه الحكومة بضبط صياغات اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

وجّه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة بضرورة وضع تعريفات واضحة في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي من المقرر صدورها بعد 3 أشهر من إقرار القانون.

مناقشات مشروع التصالح

جاء ذلك على خلفية المناقشات التي شهدتها المادة 2 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه سيتم مراعاة كل الملاحظات الخاصة بالنواب أثناء تفعيل القانون، وخلال اللائحة التنفيذية للقانون.

شندت الجلسة العامة المنعقدة الآن، مناقشات حول ما يتعلق بالبند 9 فقرة «ج» والمتعلق بالتصالح على المناطق القريبة من الأحوزة العمرانية، إذ ارتأى عدد من الأعضاء أن كلمة قريبة مطاطة وغير واضحة.

فيما اقترح عدد من الأعضاء وبينهم النائب محمود عصام، حذف هذه الكلمة لأنها غير واضحة، ولا يمكن حسم القريب من البعيد أثناء التصالح.

أحقية التصالح بشرط

ووافقت الحكومة على مقترح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإضافة فقرة تتعلق بأحقية التصالح بشرط موافقة وزارة الزراعة، إلا أنه تم التأكيد على إضافتها في تعديلات قانون الزراعة والتي من المقرر الانتهاء منها قريبا.

ورفض المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رفع الجلسة قائلا: أنا قاعد معاكم لنص الليل وعندي قوة صبر وتحمل.