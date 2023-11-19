لقاء الخميسي تدعم نجوى إبراهيم بعد إعلان إصابتها بالسرطان: «كلنا بنحبك»

أعلنت الفنانة لقاء الخميسي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تضامنها مع الإعلامية نجوى إبراهيم، بعد ردها على منتقديها خلال برنامجها الإذاعي «بيت العز».

وكتبت لقاء الخميسي قائلة: إنتي ست الكُل وست الستات الأستاذة الجميلة اللي أبهجت قلوبنا سنين وجمالك لا يوصف جمال قلبك وجمال روحك ووجهك ولا يهمك من أي مريض محروم من الحُب ومليان عقد وبيطلع عقده على الناس وكأنه منزه ومُختار ومن أولياء ربنا.. كلنا بنحب نحوى إبراهيم.

نجوى إبراهيم لمنتقديها: «هموت قريب»

وأعلنت نجوى إبراهيم، في برنامجها الإذاعي «بيت العز» غضبها من انتقادات الجمهور لها والذين طالبوها بالاعتزال وقالت خلال البرنامج «أنا ممكن أعتزل بدري شوية، يعني الأسبوع اللي جاي مش هتلاقوني، لأن خلاص زهقت، مش على آخر العمر أشوف ده كله، براحة على نفسكم، أنا عندي 80 سنة وغلبانة وعيانة وعاملة 7 آلاف عملية وعندي سرطان وهعتزل وهموت قريب، إيه اللي يفرحكم؟».