رئيس الوزراء: البصمة البيئية عنصر مهم في المشروعات والأنشطة الإنمائية

ثمن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، علاقات التعاون المشتركة الناجحة، والتي تمثل أحد أهم الأعمدة الرئيسية في هيكل التعاون والتمويل الإنمائي في مصر.

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته أثناء إطلاق تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «برنامج نوفي»، المذاع عاى القناة الأولى، أن التغيرات المناخية أصبحت قضية تلاحق تداعيتها بشكل لحظي وأصبحت البصمة البيئية عنصراً مهماً في المشروعات والأنشطة الإنمائية، بداية من مرحلة التصميم والتنفيذ ووصولا لمسارات الاستدامة والتي من شأنها أن تنعم المجتمعات والأجيال المقبلة بصحة جيدة ومستقبل أفضل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اجتمعت على رؤية موحدة وصدقت على اتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة، وعزمت على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل مستقبل الكوكب من كوارث بيئية عديدة لمسنا منها السنوات القليلة الماضية.