سائقو المحافظات: الطرق الجديدة اختصرت الوقت والوقود

«توفير الوقت والجهد والوقود.. حلم وتحقّق».. هكذا عبّر سائقو المحافظات عن فرحتهم بالطرق والكبارى الجديدة، التى شهدت طفرة كبرى خلال السنوات العشر الماضية، مؤكدين أنّ الفضل الأول فى إنجاز هذه الطرق والمحاور المرورية الجديدة يرجع إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يشعر بهمومهم وأوجاعهم، ويعى جيداً أنّ التنمية تبدأ من مد شبكة طرق ومحاور مرورية كبيرة بين المحافظات، وربطها ببعضها البعض.

«عاطف»: فتحت لنا أبواب رزق بالمناطق العمرانية الجديدة

ويؤكد أحمد عاطف، سائق سيارة نقل ثقيل من محافظة الفيوم، أنّ الطرق والمحاور المرورية الجديدة وفّرت الكثير من الجهد والوقت والوقود، خصوصاً الطريق الدائرى السياحى، والطريق الأوسطى، وطريق الصعيد، والإقليمى الدائرى. وأشار لـ«الوطن» إلى أنّ هذه الطرق فتحت له أبواب رزق جديدة من خلال نقل مواد البناء إلى المناطق العمرانية الجديدة مثل التجمع والعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى الفيوم الجديدة، وكل المدن الجديدة بمختلف المحافظات، وهو ما زاد من أرزاق السائقين، مُؤكداً أنّ الطريق من الفيوم إلى التجمع كان يستغرق أكثر من 5 ساعات، أما الآن فقد أصبح فى ساعتين إلى ساعتين ونصف على أقصى تقدير.

«يوسف»: قضت على الزحام المرورى

وذكر صلاح يوسف، سائق من محافظة كفر الشيخ، أنّ الطرق الجديدة قضت على الزحام المرورى، خصوصاً على الطرق الرابطة بين القاهرة والأقاليم، قائلاً: «كنا بنروح زمان مشوار القاهرة من كفر الشيخ كان بياخد مننا وقت حوالى 4 ساعات، وكان ده بياخد تكلفة كبيرة، سواء فى البنزين أو الزيت الخاص بالعربية، كمان الزبون كان بيحس بملل من الطريق، ولكن بعد الطرق الجديدة الوضع بقى أفضل بكتير، ومشوار القاهرة دلوقتى بناخده فى حوالى ساعتين بفضل الطرق الجديدة».

وشهدت محافظة سوهاج إنشاء شبكة طرق تجاوزت الـ20 مشروعاً بميزانية تخطت الـ5 مليارات، خلال الـ9 سنوات الأخيرة ربطت بين مدينة سوهاج والقرى والمراكز التابعة لها، فضلاً عن الطرق السريعة التى ربطت بين المحافظة والمحافظات الأخرى، بينها الصحراوى الغربى والشرقى، والطريق الزراعى الشرقى والغربى. وقال محمد العجوز، سائق على خط سوهاج - دار السلام، إن تجهيز الطريق أسهم بانخفاض معدل الحوادث، فضلاً عن اختصار الوقت «الطريق ده كان اسمه طريق الموت، من كتر الحوادث، وكانت المسافة بتاخد أكتر من ساعة لسوهاج، وكل السواقين بيخافوا على عربياتهم من التكسير عليه، دلوقتى بعد ما اتسفلت واتجهز وفيه إنارة، المسافة مابتاخدش أكتر من ساعة إلا ربع».

بينما أضاف محمد وحيد أن محور دار السلام - البلينا الجديد اختصر المسافة تماماً فأصبح يربط بين المركزين مجرد كوبرى بعد أن كان يفصلهما نهر النيل ويضطر المسافر لهما أن يدور حول نصف سوهاج، وكذلك محور دار السلام وقنا ربط بين المحافظتين فى أقل من نصف ساعة نكون هناك بعدما كان الوقت أطول، مما سهل على المواطنين.