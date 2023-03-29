الأرصاد تحذر 3 فئات من طقس يوم الجمعة المقبل.. بينهم السائقون

يشهد طقس بعد غد الجمعة، عددًا من الظواهر الجوية، تتسبب في عدم استقرار الأجواء، ولها تأثير مباشر على فئات مرضية وأصحاب مهن، ما يستوجب اتخاذ الحيطة.

تحذير للسائقين وقائدي السيارات

وقالت الهيئة إن طقس الجمعة يؤثر بشكل مباشر في عمل السائقين بسبب تكون الشبورة المائية صباحًا، منها الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد والوجه البحري والسواحل الشمالية، ما يستوجب عليهم اتباع تعليمات الهيئة للمرور، بتشغيل كشافات الشبورة والمساحات وإضاءة السيارات بشكل مستمر وغيرها من التعليمات لسلامة السير والتنقل.

تحذيرات لأصحاب المهن المتعلقة بالبحر

أما أصحاب المهن المتعلقة بالعمل في البحر كالصيادين والعاملين على الإرشاد والتوكيل فيخصهم التحذير الثاني، والذي تضمنه بيان هيئة الأرصاد، بأن البحرين المتوسط والأحمر يشهدان حالة من عدم الاستقرار، بسبب ارتفاع سرعة الرياح لتتراوح بين 60 إلى 70كم/ساعة، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة في البحر الأحمر وخليج السويس، ويسجل ارتفاع الموج من 3 إلى 4 أمتار.

تحذير لأصحاب مرضى الصدر والحساسية

التحذير الثالث كان لأصحاب أمراض الحساسية والصدر والجيوب الأنفية، حيث تتعرض عدد من المناطق على مستوى الجمهورية، لنشاط رياح شديدة، على محافظات جنوب البلاد وجنوب سيناء وذلك على فترات متقطعة، ما يتطلب اتخاذ الحذر عند الخروج من المنزل وارتداء الكمامات.