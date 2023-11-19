تراجع أسعار الأسمنت اليوم الأحد في الأسواق

تراجعت أسعار الأسمنت اليوم الأحد، في كافة الأسواق المصرية بقيمة 72 جنيها، وذلك بعد أن سجلت في بداية التعاملات الصباحية هدوءا ملحوظا في ظل أن الفترة الحالية تشهد انخفاضات عديدة بالنسبة لكل أسعار مواد البناء، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى وفرة المعروض وقلة إقبال المواطنين على الشراء وفقاً لما أعلن عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية والتي جاءت كما يلي:

سعر أسمنت المسلح

- يبلغ سعر أسمنت المسلح 2100 جنيه.

- يسجل سعر أسمنت النصر 2080 جنيها.

- كما وصل سعر أسمنت المنيا إلى 2000 جنيه.

- وبلغ سعر طن أسمنت السهم 1970 جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم

- بينما يسجل سعر أسمنت السويس 2080 جنيها.

- فيما يبلغ سعر أسمنت حلوان 2080 جنيها.

- وسجل أسمنت العسكري 1970 جنيها.

- وأسمنت المخصوص 2100 جنيه.

- ووصل سعر طن أسمنت جنوب الوادي إلى 1980 جنيها.