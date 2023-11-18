عاجل.. انخفاض أسعار الأسمنت اليوم في الأسواق

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمجلس الوزراء، أسعار الأسمنت اليوم السبت 18-11-2023 في مصر، إذ شهد سعر الأسمنت انخفاضًا وصل لـ59 جنيها للطن في بعض الأنواع، حيث سجل طن الأسمنت الرمادي 2376 جنيها، بينما كان أمس بـ2596.92 للطن، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية الرسمية لمجلس الوزراء.

أسعار الأسمنت اليوم

وتستعرض «الوطن» أسعار الأسمنت اليوم السبت 18-11-2023 في مصر خلال بداية التعاملات، حيث تتفاوت أسعار الأسمنت بحسب النوع والاستخدام سواء كان للتسليح أو لأعمال التشطيب، وذلك وفق المصنع، إذ يضاف إليه هامش الربح وتكلفة النقل قبل الوصول إلى المستهلك.

أسعار الأسمنت في المصانع

- أسمنت المعلم 1970 جنيها.

- أسمنت السهم 1970 جنيها.

- أسمنت الفهد 2050 جنيها.

- أسمنت وادي النيل 2000 جنيه.

- أسمنت مسلح 2250 جنيها.

- جنوب الوادي 1980 جنيها.

- أسمنت المخصوص 2100 جنيه.

- أسمنت السويس 2230 جنيها.

- أسمنت المهندس 2280 جنيها.

- أسمنت تايتان 2200 جنيه.

- أسمنت المصري 2010 جنيهات.

- أسمنت الممتاز 2340 جنيها.

- أسمنت سيناء 42.5 بـ1970 جنيها.

- أسمنت حلوان 2080 جنيها.

- العسكري بني سويف 2020 جنيها.

- أسمنت المنيا 1970 جنيها.

- أسمنت البرج 2410 جنيهات.

- أسمنت السويدي 2180 جنيها.

- أسمنت العسكري 1970 جنيها.

- أسمنت النصر 2080 جنيها.

- أسمنت السد العالي 2230 جنيها.

- أسمنت أسوان 2240 جنيها.

- أسمنت الصعيد 2100 جنيه.

- أسمنت أسيوط 1970جنيها.

- أسمنت التعمير 2230 جنيها.

- أسمنت قنا 2290 جنيها.

- أسمنت النهضة 2300 جنيه.

- أسمنت المصريين 2230 جنيها.

- أسمنت العامرية عادة 2400 جنيه.

من جهته، قال أحمد الزيني رئيس الشعبة، إنّ أبرز المشاكل التي تواجه التجار هي تحرير المحاضر ضد السيارات المحملة بمواد البناء في الطرق والكمائن، والقبض على السائقين وعرضهم على النيابات بدعوى عدم تقديمهم لتراخيص البناء.