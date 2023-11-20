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كم مرة يمتد عقد الإيجار القديم للورثة؟.. قانوني يوضح الشروط

كتب:

محمد أباظة
10:00 ص | الإثنين 20 نوفمبر 2023
عدد مرات امتداد عقد الإيجار القديم

عدد مرات امتداد عقد الإيجار القديم

حالات امتداد عقد الإيجار القديم من التساؤلات التي تشغل بال الكثير من المواطنين المعنيين بقانون الإيجار القديم، سواء كانوا مستأجرين أو ملاك، فكل طرف يبحث عن حقوقه من وجهة نظره، إلا أن القانون حدد هذه الحالات، مع وضع شروط خاصة بها.

قال المحامي أشرف عبدالناصر، إن عقد الإيجار القديم أو الاستثنائى، هى التي صدرت قبل 1996، من حق المستأجر بهذه العقود أن يمتد لأحد الورثة أو المستفيدين من الدرجة الأولى وفقا للفقرة 2 من المادة 29 من قانون 49 لسنة 1978.

عدد مرات امتداد عقد الإيجار القديم

وأوضح «عبدالناصر» في مقطع فيديو نشره، عدد المرات التي يمتد فيها عقد الإيجار القديم إلى الورثة، مؤكدا أنها مرة واحدة فقط لا غير لأحد المستفيدين، ولكن هناك بعض الشروط لذلك، وهى التالي: 

شروط امتداد عقد الإيجار القديم

- لابد أن تكون صلة القرابة من الدرجة الأولى.

- أن تكون هناك إقامة وفقا لما حدده القانون أن تكون إقامة هادئة مستقرة دائمة لمدة عام على الأقل، وبالتالي مجرد الزيارات للأهل في عقار لا تصلح أن تكون إقامة.

- بالنسبة للأماكن التجارية، القانون اشترط أن يكون المستفيد ممارسا لنفس ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلى، وفي حالة تغيير النشاط مهدد بالطرد وإخلاء المكان. 

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.