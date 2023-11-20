أستاذ اقتصاد: مصر تسير بخطى ثابتة في صناعة التعهيد عبر شراكات مع 48 مؤسسة

قال الدكتور ممدوح إسماعيل، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إنّ صناعة التعهيد تعني أنّ مؤسسة أو شركة تنفذ خطة لتصنيع خدمة معينة، موضحا أنّ شركات المعلومات هي الأكثر عملا في صناعة التعهيد، وهذه الصناعة تشترك فيها أكثر من دولة سواء في التصنيع وصولا إلى التجميع والتركيب.

وأضاف وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية خلال لقائه في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أنّ قطاع المعلومات وصناعة التعهيد موجود بكثرة الآن وبدأ في الصين وأمريكا، ومصر الآن تسير على خطى ثابتة من خلال شراكات مع أكثر من 48 شركة.

وأشار وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أنّ شركات المعلومات هي الأكثر عملا في صناعة التعهيد، منوها بأنّ الصناعة تشترك فيها أكثر من دولة سواء في التصنيع وصولا إلى التجميع والتركيب.

وأوضح أنّ صناعة التعهيد توفر نحو مليار دولار أرباح سنوية و35 ألف فرصة عمل للشباب، ما يعكس قوة القطاع وأهميته المستقبلية، لافتا إلى أنّ مصر رقم 23 في صناعة التعهيد على مستوى العالم، و2 على مستوى العالم العربي بعد الإمارات.