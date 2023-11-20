عضو بـ«النواب»: مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء يتضمن فلسفة قوية

كشفت الدكتورة أمل زكريا قطب، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن آخر تطورات مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء بالبرلمان وموعد تطبيق القانون، موضحة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأن تكون فلسفة القانون قائمة على التسهيل في عملية تقنين الأراضي باعتباره قانونا استثنائيا.

وأضافت خلال لقائها الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إن فلسفة الحكومة من إصدار قانون التصالح، بأن الوضع الراهن للبناء المخالف القائم منذ سنوات، يحتم على الدولة ضرورة تقنينه.

وأشارت إلى أن القانون به ملابسات كثيرة ويُعرض حاليا على مجلس النواب للمرة الثالثة، لذلك فإن فلسفة الحكومة ضرورة وضع إجراء قوي تشريعي يتضمن حدا للاستثناء الحالي، وتقنينه وعمل تصالح مع مؤسسات الدولة بما يتناسب مع المعايير التي ستنظمها اللائحة التنفيذية للقانون.

تحفظات من بعض النواب على القانون

وأشارت إلى أن البناء المخالف بالتأكيد يُعد جريمة، لكن مع الأسف وضع قائم منذ عام 2011، موضحة أن مجلس النواب من المقرر اليوم أن يوافق نهائيا على إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، وهناك توقعات بأن التطبيق سيكون خلال شهرين على حد أقصى بعد إصدار اللائحة التنفيذية.