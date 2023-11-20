حملة «السيسي» الانتخابية تستعرض أبرز مؤتمرات دعم المرشح الرئاسي

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أمس، أبرز فعاليات الجهات الداعمة للمرشح عبدالفتاح السيسي، سواء مؤتمرات جماهيرية حاشدة أو مبادرات متنوعة من الأحزاب والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي في عدد من محافظات الجمهورية.

حزب مستقبل وطن

نظم مستقبل وطن في كفر الشيخ مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم وتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024 بحضور أكثر من 7 آلاف مواطن.

حزب حماة الوطن

نظمت أمانة محافظة الفيوم بحزب حماة الوطن مؤتمرًا حاشدًا دعمًا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمركز يوسف الصديق، لتأييده لاستكمال مسيرة النهضة والإنجازات، كما نظمت الأمانة لقاء جماهيريا لدعم المرشح، والتأكيد على أهمية المشاركة الإيجابية والفعالة في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

حزب الإصلاح والنهضة

نظم حزب الإصلاح والنهضة ندوة توعوية ضمن مبادرة «مصر تختار الرئيس» مركز شباب زرقون القبليه نظمتها أمانة محافظة البحيرة لزيادة الوعي لدى الشباب حول مشاركتهم في العمليه الانتخابية، ودعم المرشح عبد الفتاح السيسي.

كما نظمت أمانة محافظة سوهاج بحزب الإصلاح والنهضة مبادرة «مصر تختار الرئيس» للتأكيد على أهمية عملية التوعية ودعم المرشح عبدالفتاح السيسي، كما نظمت ‏أمانة محافظة الإسكندرية بحزب الإصلاح والنهضة مسيرة شبابية حاشدة لإعلان الدعم الكامل للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ونشر الوعي بين الشباب حول مشاركتهم في العمليه الانتخابية.

تحالف الأحزاب المصرية

نظم تحالف الأحزاب المصرية مؤتمرا حاشدا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في مركز الأزهر للمؤتمرات.

حزب المصريين الأحرار

نظم حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط مؤتمرًا نسائياً حاشدًا لشابات المحافظة، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ودعوة الشابات الحاضرات لتوعية نساء المحافظة بالمشاركة الإيجابية.

حزب الحرية المصري

نظمت أمانة حزب الحرية المصري في الشرقية مؤتمرا جماهيريا بقسم السلام أول بمحافظة القاهرة ندوه لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وتم خلالها استعراض إنجازات الرئيس في الفترة السابقة.

النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج

نظمت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمدينة كفر الدوار لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور آلاف العمال.

الاتحاد التعاوني الزراعي

نظم الاتحاد التعاوني الزراعي ندوة توعوية لمزارعي 4 محافظات، وهم «كفر الشيخ، أسيوط، الإسماعيلية، الإسكندرية» في مركز عمر لطفي بالإسماعيلية لإعلان دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والتأكيد على أهمية المشاركة الايجابية في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق

نظمت النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق مؤتمرا حاشدا بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والتحدث عن إنجازات الرئيس منذ 30 يونيو.