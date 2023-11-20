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عضو بـ«النواب» يشيد بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء: فرصة للمواطنين

كتب:

يسرا البسيوني
01:18 م | الإثنين 20 نوفمبر 2023
النائب كريم السادات عضو مجلس النواب

النائب كريم السادات عضو مجلس النواب

أعرب النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، عن سعادته بإقرار المجلس لمشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، والذي ينتظره المواطن أكثر من عامين لحل مشكلة مخالفات البناء التي تهم كل مواطن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الأحد، والتي شهدت مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأضاف: «أتمنى من الحكومة الفترة المقبلة أنها تساعدنا وتقر تشريعات تمس المواطن، لأن المواطن في احتياج شديد بأن يشعر أن الحكومة في صفه في ظل التحديات التي تواجه العالم أجمع».

إعداد تشريعات تخدم المواطن

وتابع: «أحيي القيادة السياسية على كل مواقفها الثابتة تجاه القضايا الموجودة في المنطقة، وأتمنى إعداد تشريعات تخدم المواطن أكثر وتسعى أكثر في تحسين أحوال معيشة المواطنين».

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بقلم يسرا البسيوني