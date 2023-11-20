3 أعراض تصاحب الصداع النصفي تشير للإصابة بسرطان المخ.. تبدأ من عينيك

الصداع مشكلة يعاني منها كثير من الناس، وقد يؤثر بشكل سلبي على حياتهم اليومية والأنشظة التي يمارسونها، خاصة عند الشعور بالصداع النصفي أو العنقودي، الذي ربما يسبب مخاطر عدة، وربما البعض يتجاهله عند الإصابة به فقد يلجأ إلى استخدام المسكنات نتيجة عدم إيجاد حل فوري.

أعراض تصاحب الصداع النصفي تشير لورم بالمخ

يجب على الأشخاص الذين يعانون من الصداع بشكل مستمر، توخي الحذر، لأن الإصابة به بشكل مستمر، قد تكون بمثابة علامة تحذيرية على الإصابة بمرض خطير، وليس نتيجة الإرهاق والضغوط النفسية التي يتعرض لها الأشخاص.

هناك عديد من الأعراض التي تكون مصاحبة للصداع، وقد تنذر إلى وجود ورم سرطاني في المخ، منها عدم وضوح الرؤية، والشعور بزغللة في العين، والقيء، وفقا لما ذكره الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني في تصريحات تلفزيونية.

يكون المخ محاط بالجمجمة، ويوجد بينهما مياه، إذ عند حدوث ارتفاع ضغط المياه، يصاب الشحص بالصداع العنقودي والنصفي الذي يحدث غالبا في الصباحـ نتيجة النوم المسطح وفقا لـ«موافي».

ونصح عند الشعور بهذه الأعراض التي تكون مصاحبة للصداع يجب على المريض التوجه على الفور إلى طبيب مخ وأعصاب، من أجل الاطمنئان على حالته، خاصًة عند القيء المفاجئ أي دون الشعور بغثيان.

مخاطر الصداع النصفي

مخاطر عدة تسببها الإصابة بالصداع النصفي، منها أنه قد يكون هناك خطر كبير للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المصاحبة للصداع النصفي، وأيضا قد يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وفقا لما ذكره موقع «healthline».

وهناك بعض الأطعمة التي تقلل من الإصابة بالصداع النصفي، منها تناول التفاح، الموز، التوت، الطماطم، وأيضا تناول السوائل، لأنه في بعض الأحيان قد يحدث الصداع النصفي بسبب الجفاف.