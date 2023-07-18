عودة جراحات المخ والأعصاب لمستشفى مطروح العام بعد توقف عامين

أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، عودة جراحة المخ والأعصاب بمستشفى مطروح العام بعد عامين من التوقف.

إجراء عمليات جراحية دقيقة

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن فريقا طبيا في مستشفى مطروح العام أجرى 3 جراحات مخ وأعصاب صعبة لحالات تعاني من نزيف بالمخ على مدار ثلاثة أيام على التوالي، منها اثنتان ناتجتان عن حوادث سير وإصابات.

أما الحالة الثالثة فحضرت تعاني من نزيف تلقائي لمريض حضر إلى محافظة مطروح لقضاء عطلة الصيف مع أسرته كان يعاني من صداع شديد مستمر وارتفاع في ضعط الدم وصل إلى 220 / 110، وكان المريض يعاني من فشل كلوي مزمن، ويقوم بعمل غسيل كلوي دموي منتظم وبعد عمل الفحوصات والأشعات المقطعية اللازمة بالطوارئ.

وعلى الفور تم حجز المريض بوحدة العناية المركزة وتحضيره للعمليات وعمل جلسة غسيل كلوي بالعناية المركزة، ونقل دم وإعطاء بعض الأدوية المهمة قبل إجراء عملية تفريغ النزيف داخل العناية المركزة، وبالفعل تم دخول المريض للعمليات بدرجة وعي 8 / 15، وتم تفريغ النزيف وبعد الافاقة عاد المريض إلى وحدة العناية المركزة لاستكمال العلاج والمتابعة.

فريق جراحات المخ والأعصاب

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، في بيان، أن الفريق الطبي الجراحي يضم الدكتور حمدي حشيش استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور أحمد خضير طبيب الجراحة العامة، والدكتور هاني ضيف أخصائي التخدير، والدكتور محمد سمير المجريسي أخصائي التخدير، وطاقم تمريض العمليات وفنيين التخدير.