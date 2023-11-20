النائب عمرو درويش يدعو المواطنين إلى سرعة التقدم للتصالح في مخالفات البناء

أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحد مقدمي مشروعات قوانين التصالح في مخالفات البناء، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يشتمل على عدد من التسهيلات، تستهدف تحقيق التصالح في مخالفات البناء، داعيا المواطنين إلى سرعة التقديم على التصالح.

«درويش»: أدعو الحكومة لإجراء دورات تدريبية للوحدات المحلية

وقال «درويش»: «أدعو الحكومة لإجراء دورات تدريبية للوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة، مع التوقف عن إصدار الكتب الدورية التي تحدث مشكلات»، مشددا على أنه «نستطيع أن نغلق المخالفات والتعديات في الأحوزة أو خارجها».

وأوضح النائب عمرو درويش، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن خلال اليومين الماضيين سمعنا شائعات كثيرة عن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، لذلك يجب أن نجلي بعض الحقائق عن المشروع، الذي يشتمل على ما لا يقل عن 15 ميزة للتصالح في مخالفات البناء.

وأشار «درويش» إلى أنه «من ضمن هذه المميزات، إيقاف نظر القضايا والأحكام المتعلقة بالمخالفات»، لافتا إلى أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، سعى للتخفيف على المواطنين، الذين عانوا كثيرا لتحقيق عملية التصالح.

عمرو درويش: خصم 25% للمواطن حال الدفع الفوري

وأكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يمنح المواطن إفادة توقف نظر القضايا، وكذلك ميزة الخصم التي يمنحها القانون بنسبة 25% حال الدفع الفوري، موضحا: «العبرة بالتطبيق وهو الفيصل في هذه المسألة».

وتابع النائب: «نحتاج إلي إعادة النظر في قانون تقنين وضع اليد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية»

ووجه «درويش» الشكر الحكومة لاعتماد التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023، وهو ما ينقل وضع المنظومة العمرانية في مصر.

وأشار إلى أن مشروع القانون حتى اللحظة يغطي مساحة كبيرة من المخالفات التي جرى تقديم التصالح عليها في القانون السابق.