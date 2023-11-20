حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تستقبل السفيرة نبيلة مكرم

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سابقا، كأحد الخبراء في مجال شؤون المصريين في الخارج.

وكان في استقبالها، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، المستشار محمود فوزي، حيث أعرب المستشار عن سعادته وترحيبه بالسفيرة في مقر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي.

وتناول اللقاء، الحديث عن عدد من الموضوعات بينها المصريين في الخارج، والإجراءات والتسهيلات التي عملت الدولة المصرية على تحقيقها لتصويت المصريين بالخارج، كما تناول الحديث الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في ملف المصريين بالخارج، فضلا عن الحديث عن عدد من التحديات التي تواجههم، وبينها بُعد مقرات الاقتراع وغيرها.

وأكد المستشار أنّ الحملة تعمل على التواصل المستمر والفعال مع المصريين في الخارج، من خلال عقد عدد من اللقاءات عن طريق تقنية فيديو كونفراس.

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها بوجودها في مقر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مثمّنة الإنجازات التي نفذتها الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع الملفات الداخلية والخارجية، فضلا عن الاهتمام بملف المصريين بالخارج. مؤكدة أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وطني، فضلا عن دورها في توعية المواطنين خاصة فئة الشباب في الداخل والخارج بالمشاركة الإيجابية خلال الاستحقاق الدستوري المقبل

وفي نهاية اللقاء، جرى تناول عدد من المقترحات والأفكار والرؤى، والتقاط صورة تذكارية.