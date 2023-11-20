مزايا جديدة للجالية المصرية بالسعودية.. تحويل الأموال دون رسوم في هذا التوقيت

مزايا جديدة يحصل عليها المصريين المغتربين بالمملكة العربية السعودية، بعد أن اتفقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع ممثلي البنك العربي الوطني، خلال أيام الانتخابات الـ 3، ضمن حملة «شارك بصوتك».

جاء ذلك خلال زيارة وزيرة الهجرة للسعودية، التي تمثل محطتها الأولى لجولتها الخارجية التي تجريها حاليًا لحث الجاليات المصرية بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة 2024، وكذلك الترويج للاستثمار في مصر.

مزايا جديدة للجالية المصرية بالسعودية

وتحصل الجالية المصرية بالسعودية على تحويل أي أموال إلى مصر، بأي كمية دون أي مصاريف أو رسوم على الإطلاق، وحظي هذا الموقف بتأييد كبير من المشاركين، وذلك بعد إعلان ممثلي البنك العربي الوطني التواجد داخل القنصلية المصرية في جدة خلال أيام الانتخابات الـ 3 أيضًا، لتتم عملية تحويل أموال الجالية المصرية بأي كمية وبدون أي رسوم.

تحويل أموال للجالية المصرية بالسعودية بدون أي مصاريف خلال أيام التصويت الـ 3

وأشادت وزيرة الهجرة خلال لقائها بعدد من أبناء الجالية المصرية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بهذا الموقف الوطني لخدمة المصريين المغتربين، متمنية أن يحذو باقي البنوك حذوه، وذلك بهدف التيسير على المصريين بالخارج لتحويل أموالهم لأسرهم في الخارج.