في ثان محطات جولتها الخارجية.. وزيرة الهجرة تلتقي الجالية المصرية في السعودية

التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بعدد من أبناء الجالية المصرية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بحضور السفير أحمد عبد المجيد، قنصل مصر العام في جدة، ضمن جولتها الخارجية لعدد من الدول العربية والأوروبية في إطار حملة «شارك بصوتك» لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وكذلك الترويج للاستثمار في مصر.

وأعربت الوزيرة عن سعادتها بتواجدها في أول مهة يقوم بها السفير أحمد عبد المجيد القنصل العام الجديد لمصر في جدة، مشيرة إلى أنها تواجدت معهم في مثل هذا التوقيت من العام الماضي لتدشين وتقييم مبادرة السيارات.

ووجهت رسالة إلى أبناء الجالية بأن مصر بلد كبير ولها حضارة عريقه، وأن العالم كله الآن يعاني من مزيج من التحديات ما بين حروب وصراعات وكوارث طبيعية، ما أدي الي أزمات اقتصادية طاحنة، رغم هذا، يبرز دور مصر كلاعب دولي هام وقائد حكيم، وبالرغم من كل ما تواجهه مصر في محيطها، فما زالت تعمل بكل جدية، وتحقق معدلات تنمية وتنجز مشروعات كبرى وتطور من نفسها سعيا للوصول إلى المكانة التي تستحقها، مشيرة إلى أن هذه الصورة، والوضع العالمي القائم، يحتمان علينا النزول بكل قوة للانتخاب في الاستحقاق الرئاسي المقبل، لاختيار القيادة الواعية التي ستسهم في تشكيل مستقبل الوطن وجميع أبنائه.

رسالة من وزيرة الهجرة لأبناء الجالية المصرية بجدة

وقالت الوزيرة: «ارجوكوا لا تنساقوا إلى الأفكار التي يسعى البعض لحقن أفئدة المصريون بها من أن الانتخابات محسومة النتيجة، وتذكروا تجربة مصر السابقة التي أدت إلى نتائج لم يرضى عنها الكثير من طوائف الشعب بسبب التقاعس عن المشاركة لنفس الأسباب».

وأضافت أن مشاركة المصريين بالخارج في هذه الانتخابات ستكون رسالة مفادها أن المصري بالخارج شريك في رسم مستقبل الدولة المصرية بجانب المصريين في الداخل، مؤكدة أن الحكومة المصرية ووزارة الهجرة تقفان على مسافات واحدة من كافة المرشحين.

كما ثمنت جهود سفراء مصر بالخارج لخدمة أبنائنا حول العالم، وحرص المصريين بالخارج على المشاركة في مختلف اللقاءات الافتراضية التي عقدتها الوزارة، ضمن مبادرة ساعة مع الوزيرة، لتشجيع المصريين بالخارج على المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 بحضور المستشار أحمد بنداري، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين بالخارج ستجرى أيام الجمعة والسبت والأحد 1،2،3 ديسمبر 2023، وفي حال الإعادة ستكون أيام الجمعة والسبت والأحد 5، 6، 7 يناير 2024.

وأكدت وزيرة الهجرة ثقتها في حرص المصريين بالخارج على المشاركة الإيجابية لاختيار رئيس مصر المقبل، مضيفة أننا نسعى إلى التحدث مع جميع الجاليات المصرية بالخارج، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية، لتعريف المصريين بالخارج بآليات الانتخاب، ومقار التصويت، والتي تنتشر في 138 مقرا انتخابيا بالخارج، في القنصليات والسفارات المصرية.

14 مليون مصري بالخارج

وأشارت الوزيرة إلى أن المملكة العربية السعودية تضم أكبر جالية مصرية بالخارج نحو 2.9 مليون مصري من بين نحو 14 مليون مصري بالخارج، مؤكدة حرص الوزارة على التواصل معهم عبر مختلف الآليات سواء فعلية أو افتراضية، ويشارك فيها سفراء مصر بالخارج وكذلك ممثلي اللجنة الوطنية العليا للانتخابات.