«الطفولة والأمومة» توقيع الرئيس السيسي قانون الطفل انتصار كبير

أكدت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لقانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة وتعديل بعض أحكام قانون الطفل، يعد انتصارًا كبيرًا للأطفال في يومهم، حيث يسمح هذا القانون للمجلس بالقيام بمهامه على الوجه الأكمل، بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال في مصر.

شكر للرئيس السيسي

وتقدمت عثمان بالشكر والتقدير إلى الرئيس السيسي، الداعم الأول لحقوق الطفل، على توقيع هذا القانون المهم، والذي يتفق مع حكم المادة 214 من الدستور المصري والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتزامات مصر الدولية في هذا الشأن.

وأوضحت أن القانون الجديد يمنح المجلس المزيد من الصلاحيات والإمكانيات، بما يمكّنه من أداء رسالته ودوره على النحو الذي ابتغاه المشرع من انشائه، تحقيقًا للمصلحة الفضلى للطفل.

قانون إعادة التنظيم

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وقع قانون رقم 182 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وبتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

التعديلات الجديدة

وتضمن القانون الجديد، تعديلات عديدة على قانون الطفل، من بينها:

- زيادة سن الحضانة إلى 12 عامًا.

- حق الطفل في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

- إنشاء وحدة لحماية الأطفال من العنف الأسري.

- وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز حقوق الأطفال في مصر وحماية مصالحهم.