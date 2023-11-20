«حماة وطن» مطروح يشيد بقرار الرئيس السيسي بسرعة استقبال الأطفال الفلسطينيين

قال النائب عيسي أبو تمر، عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إنّ الدولة المصريّة لم تتخل يومًا عن دعمها ومساندتها للشعب الفلسطيني- سياسيًا واقتصاديًا وإنسانيًا- في ظل تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وما يمارسه من إرهاب ممنهج واضطهاد وتهجير وقهـر وإبادة وحشيَّة، في حق أبناء غزة.

سرعة استقبال الأطفال الفلسطينيين

وأشاد أمين حزب حماة الوطن بمطروح، بتوجيهات وقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن التنسيق مع مستشفيات غزة لاستقبال الأطفال الفلسطنيين المبسترين وسرعة إجراءات نقلهم بسيارات الإسعاف المجهزة.

الدفاع عن حقوق الفلسطينيين

وأكد أمين حزب حماة الوطن بمطروح، أنّ الأولوية الأولى للدولة المصريّة في قضايا المنطقة، هي الدفاع عن حقوق فلسطين وشعبها، ولن تتغير- فمصر أم القضايا التاريخية- حتى يتوقف نزيف الدم وتنتهي الحرب، ويحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة، سواء بالعمل على وقف التصعيد أو إرسال المساعدات الطبية، إيمانًا بعدالة القضية الفلسطينية وحقوق شعبها في السلام الآمن.

موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية

وأوضح أنّ موقف القيادة السياسية ثابت للعالم بعدم تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير أهل غزة، وتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين، بتيسير قوافل طبية غذائية، بالإضافة لدعم القطاع بالوقود التي دخلت عبر معبر رفح المصري الذي يعمل علي مدار اليوم، لمساعدة أهالينا الفلسطينيين في قطاع غزة، بعد زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالتزامن مع دخول المصابين للعلاج بالمستشفيات المصريّة.

قبائل مطروح خلف القيادة السياسية

ولفت إلى أنّ قبائل وأهالي مطروح بكافة فئاتهم، سوف يظلون على العهد، حماة الوطن عبر بوابة مصر الغربية، وخلف القيادة السياسية، وتأييد ودعم كافة القرارات والحفاظ على الأمن القومي المصريّ.