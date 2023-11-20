وصول الأطفال الخدج من غزة إلى مصر عبر معبر رفح كتب: نرمين عفيفي 12:39 م | الإثنين 20 نوفمبر 2023 الأطفال الخدج يستقبل معبر رفح من الجانب المصري، الأطفال الخدج الفلسطينيين من قطاع غزة، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ قبل قليل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: حقوقي: دخول الخدج من معبر رفح يؤكد أن مصر الداعم الأهم للقضية الفلسطينية «الصحة»: سيارات الإسعاف تنتظر أطفال غزة حديثي الولادة أمام معبر رفح وزير الصحة يصل مطار العريش لاستقبال الأطفال الخدج الفلسطينيين في معبر رفح «القاهرة الإخبارية»: عبور شاحنتي وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة اصطفاف 80 سيارة إسعاف أمام معبر رفح استعدادا لنقل مصابي غزة إلى مصر معبر رفح الأطفال الخدج بقلم نرمين عفيفي