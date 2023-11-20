مالك السفينة «جالاكسي ليدر»: فقدان الاتصالات مع أفراد الطاقم

أكد مالك السفينة «جالاكسي ليدر»، التي تحتجزها جماعة «الحوثي»، أنه فقد الاتصالات مع جميع أفراد الطاقم على متن السفينة، وفق ما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلاً عن وكالة «رويترز»، في نبأ عاجل مساء اليوم الاثنين.

واعتبرت وكالة الأنباء البريطانية أن إقدام مسلحين من الحوثيين على مهاجمة السفينة «جالاكسي ليدر»، أثناء إبحارها في جنوب البحر الأحمر، واحتجازها واقتيادها إلى السواحل اليمنية، يشكل انتهاكاً لحرية الملاحة.

وفي نفس السياق، كشف الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، عن مفاجأة بشأن السفينة التي يحتجزها الحوثيون، بعدما أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أنها ليست إسرائيلية، ولكنها مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي.

وقال أستاذ القانون الدولي إن «القانون الدولي للبحار، وتحديداً اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، حددت جنسية أي سفينة، والجنسية هنا مثل الشخص، وأهميتها تحديد حقوق وواجبات السفينة والالتزامات الدولية للسفينة، سواء دخلت مياهاً إقليمية لأي دولة ساحلية، أو في أعالي البحار».