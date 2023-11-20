«القاهرة الإخبارية»: ولي عهد الأردن يتابع تجهيز مستشفى ميداني لدعم الأشقاء في غزة
كتب:
هاجر عمر
02:37 م | الإثنين 20 نوفمبر 2023
ولي العهد الأردني
وصل ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، إلى مطار العريش قبل قليل على متن طائرة عسكرية أردنية، ترافقه الكوادر الطبية التي ستشغل المستشفى الميداني بغزة، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.
وصول ولى العهد الأردنى إلى مطار العريش
وقالت آية السيد، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إنّ وصول ولي العهد يأتي للاطلاع على عملية تجهيز المساعدات وتجهيز المستشفي الميداني الذي سيتواجد في خان يونس.