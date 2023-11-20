رئيس «حقوق إنسان النواب» يكشف أسباب حضور رئيس الوزراء للبرلمان غدا

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن سبب وجود رئيس الوزراء غدا في مجلس النواب لاستشعارنا أن هناك حاجة ملحة لمعرفة حقيقة الأمر بشأن ما يحدث من محاولات لمواجهة التهجير القسرى للفلسطينيين، والاطلاع على ما يحدث من تطوير ومشروعات استثمارية في سيناء.

الوقوف على جاهزية الدولة المصرية

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، أن الهدف من حضور رئيس الوزراء لمجلس النواب هو الوقوف على جاهزية الدولة المصرية لمواجهة أي تهديدات تمس الأمن القومي المصري؛ سواء مباشرة أو غير مباشرة.

حجم المساعدات التي قدمتها مصر

ولفت «رضوان» إلى أن الهدف أيضا هو الاطلاع على حجم المساعدات التي قدمتها مصر لأشقائنا في غزة منذ اندلاع الأزمة في 7 أكتوبر.