مايا مرسي: المرأة المصرية تعيش عصرا ذهبيا

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم، عايدة محى الدين رئيسة سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لبحث سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

المرأة المصرية تعيش عصر ذهبي

شهد اللقاء حضور مي مصطفى إبراهيم أمين عام سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد، ورشا عبد الفتاح متولي نائب سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد، وأماني محمد مسؤولة الوجه القبلي بسكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد، ونيفين مصطفي موسى المستشار الإعلامي لسكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد.

أكدت الدكتورة مايا مرسى أن المرأة المصرية تعيش عصراً ذهبياً شهد تحقيق العديد من المكتسبات والإنجازات غير المسبوقة، مؤكدة أن الاجتماع استهدف بحث سبل التعاون المستقبلي ووضع خطة سنوية للعمل على تمكين المرأة في النقابات، مثمنة جهود سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد لخدمة قضايا المرأة.

جهود تمكين المراة المصرية

فيما عبرت عايدة محى الدين عن سعادتها بوجودها في المجلس القومى للمرأة ، مشيدة بجهوده الحثيثة لدعم وتمكين المرأة المصرية في كافة المجالات ، معربة عن تطلعها للتعاون مع المجلس خلال الفترة القادمة.