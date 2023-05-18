«القومى المرأة» يطلق مبادرة «كيان» في المنيا لتنمية الأسرة

أطلق المجلس القومي للمرأة مبادرة «كيان»، والتي ينفذها في محافظة المنيا، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وتعد الفعالية توعوية موسعة في الفترة من 17 حتى 27 مايو الجاري، بالتعاون مع عدد من مؤسسات وأجهزة الدولة؛ لرفع الوعي لدى الأهالي بعدد من القضايا المهمة والتي تمس حياتهم اليومية، إلى جانب تدريب وبناء قدرات الفتيات والسيدات وتشجيعهن على أن يكون لهن مشروعهن الخاص.

وتتضمن الفعاليات والأنشطة عقد ورش عمل لتعليم السيدات الحرف اليدوية، وورش عمل أخرى توعوية حول ريادة الاعمال والإدخار والإقراض الرقمي، وبرنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة بالتعاون مع مؤسسة الأزهر الشريف، وجلسات الدوار بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وأمسيات الأسرة المصرية، واستخراج بطاقات الرقم القومي لعدد من المستهدفات إلى جانب تقديم عدد من الخدمات بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وبنك الكساء وبيت الزكاة.