نبيل الحلفاوي يتضامن مع نجوى إبراهيم: من يهاجمك نقطة في بحر جمهورك

تضامن الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «X»، مع الإعلامية نجوى إبراهيم، بعد ردها على منتقديها خلال برنامجها الإذاعي «بيت العز».

وكتب نبيل الحلفاوي قائلا: «إلى الإعلامية المتألقة دوما السيدة نجوي إبراهيم، مينفعش أنا أقول ⁧‫ماما نجوى‬⁩، لمن يا سيدتي تتوجهين بخطابك وبكل هذه المرارة؟، هذه فئة لا تستحق منك أدنى اهتمام ولو بحرف واحد».

الحلفاوي لنجوى إبراهيم: مهاجموكي يمثلون القبح والظلام والحقد الأسود

وواصل: «هي فئة اختارت أن تمثل في مجتمعنا جانب القبح والظلام والحقد الأسود ووجدت في السوشيال ميديا متنفسا لهم وعلينا ألا نتوقف عندهم ولو للحظة».‏

واختتم الحلفاوي قائلا: «تعبرينهم كما تعبرين بقعة ماء آسن في طريقك فهم ليسوا إلا نقطة في بحر جمهورك المحب الكريم».

إلى الإعلامية المتألقة دوما السيدة نجوى إبراهيم(ماينفعش أنا اقول #ماما_نجوى )

لمن يا سيدتي تتوجهين بخطابك وبكل هذه المرارة؟

هذه فئة لاتستحق منك أدنى اهتمام ولو بحرف واحد.

هي فئة إختارت أن تمثل في مجتمعنا جانب القبح والظلام والحقد الأسود ووجدت في السوشيال ميديا متنفسا لهم وعلينا… — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) November 20, 2023

نجوى إبراهيم توجه رسالة لمنتقديها

ووجهت الاعلامية نجوى إبراهيم، في برنامجها الإذاعي «بيت العز» رسالة لمنتقديها قائلة «أنا ممكن أعتزل بدري شوية، يعني الأسبوع اللي جاي مش هتلاقوني، لأن خلاص زهقت، مش على آخر العمر أشوف ده كله، براحة على نفسكم، أنا عندي 80 سنة وغلبانة وعيانة وعاملة 7 آلاف عملية وعندي سرطان وهعتزل وهموت قريب، إيه اللي يفرحكم؟».