رئيس «قصور الثقافة»: مشروع ابدأ حلمك يهدف إلى اكتشاف مواهب وكنوز مصر

احتفت الهيئة العامة لقصور الثقافة بتخرج دفعة جديدة من مشروع «ابدا حلمك»، بحضور عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأعرب البسيوني عن سعادته بتخريج دفعة ابدا حلمك في الخارجة، قائلا: نشهد سويا حلما جديدا يتحقق في مشروعنا الكبير «ابدأ حلمك» لاكتشاف مواهب وكنوز مصر في قلب محافظة عزيزة علينا جميعا.. محافظة الوادي الجديد.. عاصمة الثقافة المصرية لعام 2023، والتي أكدت بحق أن ثروة الوطن الحقيقية في أبنائه.

وجاء في نص الكلمة: «أنتهز هذه الفرصة لأتوجه بكل الشكر والتقدير للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة على دعمها الكامل للمشروع وكافة مشروعات وبرامج الهيئة؛ لعل من أهم مظاهر التنمية المستدامة التي ننشدها هو الاهتمام ببرامج بناء الإنسان كونه أساس التنمية في جمهوريتنا الجديدة.. وتعد برامج ومشروعات رعاية واكتشاف الموهوبين ووضعهم على أولى خطوات الطريق من أهم محاور استراتيجية عمل وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة التي تسير بخطى ثابثة في هذا المشروع الكبير والمهم، والذي نحتفل اليوم وغدا بتخريج دفعة جديدة من دفعاته ليبلغ عدد المحافظات التي صارت لها فرقا مسرحية نوعية في هذا المشروع 8 محافظات، ونسعى لأن تضم راية المشروع كافة محافظات مصر تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية.

وتابع: لا يفوتني أن أقدم الشكر والتقدير للجنة العليا لمشروع ابدأ حلمك وللمخرج الفنان أحمد طه المدير الفني للمشروع، والصديق الفنان هاني كمال المدير التنفيذي، وللسادة المدربين والمخرجين المشاركين بالمشروع في الوادي الجديد وفي كل المحافظات التي شهدت فعالياته.. وأشكر جميع الزملاء بإدارات الهيئة وفرع ثقافة الوادي الجديد على جهودهم المبذولة به، متوجها بالتهنئة لأبطال وبطلات ونجوم المسرح الجدد.. دفعة ابدأ حلمك بمدينة الخارجة بالوادي الجديد، فهم الهدف الأسمى والأهم من وراء تواجدنا اليوم.. خالص محبتي واحترامي لكم.. وبالتوفيق في القادم.